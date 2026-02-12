佐賀県警で不正なDNA型鑑定が繰り返されていた問題をめぐり、警察庁はきょう（12日）、去年10月から実施している「特別監察」の2回目の中間報告を公表しました。この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所の元男性職員が、およそ7年半にわたりDNA型鑑定の結果をねつ造していたなどとして書類送検され、懲戒免職となったものです。警察庁は去年10月から警察の信頼を揺るがす重大な問題だとして、佐賀県警に対して「特別監察」を実施して