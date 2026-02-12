【香港共同】香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは12日、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が4月に予定している首脳会談で、昨年10月に合意した制裁と報復の停止措置を最大1年間延長する方向で調整していると報じた。