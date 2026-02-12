福井県敦賀市中心部にあった、元暴力団「正木組」の事務所を買い取り、治安向上に貢献したとして、県警が市に感謝状を贈った。正木組は元々、指定暴力団「山口組」の傘下組織で、山口組が分裂した後には指定暴力団「神戸山口組」の傘下となった。両組の抗争で、２０１６年２月、正木組事務所に銃弾が撃ち込まれる事件が発生。地裁が１７年１０月、使用差し止めの仮処分を決定していた。その後は活動実態がないとして、県警は