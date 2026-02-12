地元の子どもたちを招いたファミリーコンサートが11日、三重県鳥羽市で開かれ、親子連れなどが音楽やクイズなどを楽しみました。税金について学ぶとともに音楽を楽しんでもらおうと、伊勢法人会女性部会が設立40周年を記念して開いたもので、11日は伊勢市や鳥羽市、志摩市などから多くの親子連れが参加しました。イベントではまず税金に関する〇×クイズが出題され、子どもたちは頭を悩ませながらも元気に答えていました。続いて日