結婚をきっかけに始まる義両親との関係。感謝を伝える一方で、ふとした瞬間に夫への小さな不満が浮かぶこともあるのではないでしょうか。「義両親にこの話をしてもいいのか」「言わないほうが無難なのか」。ママたちは日々、義両親との距離感に悩んでいるようです。ママスタセレクトでは今回、「義両親に“夫の文句”を言いますか？」というアンケートを実施。そこから見えてきたのは、それぞれの家族の形でした。夫の文句、義両親