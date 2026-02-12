BEMAC株式会社は12日、女子プロゴルファーの河本結とスポンサー契約を締結したことを発表した。【可憐】河本結のドレス姿同社は愛媛県今治市で創業した船舶の総合電機メーカー。今年で80周年を迎え、船舶用機器の主要製品では国内外で最大のシェアを誇る。河本は愛媛県松山市出身で、地元・愛媛から世界に挑戦する姿に共感し、契約に至った。また、同社は2022年から弟である河本力とスポンサー契約をしており、今年から姉弟そろっ