米国ゴルフ協会（USGA）は11日、今年6月4〜7日にカリフォルニア州のリビエラカントリークラブで行われる「全米女子オープン」の予選会会場並びに日程を発表した。【写真】“ジャンボさん”からの教えがつまった池羽陽向のクラブ一日36ホールをプレーする予選は、4月20日から5月13日まで、米国26会場に加え、カナダ、英国、日本の各1会場で実施。各会場の成績上位者が本戦の出場権を手にする。日本の会場になるのは千葉県の房総カン