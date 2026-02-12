大阪府警はきょう＝１２日、去年１年間の刑法犯などの認知・検挙件数を公表しました。【全刑法犯】（カッコ内は前年比）●認知件数８，４１０７件（＋３．３％）●検挙件数２１，３６５件（＋０．１％）そのうち、特殊詐欺とＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の件数が大きく増加したということです。【特殊詐欺】（カッコ内は前年比）●認知件数３，３０４件（＋２５．０％）●検挙件数４６９件（−５．４％）【ＳＮＳ型投資・ロマンス詐