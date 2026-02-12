東京都世田谷区の認可外保育施設で2023年、乳児をうつぶせで寝かせて死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた元施設長野崎悦生被告（60）に東京地裁は12日、禁錮1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。