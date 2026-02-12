【REANIMAL（リアニマル）】 2月13日 発売 価格：通常版 5,720円 【The Expanded World】 第1弾：2026年夏配信予定 THQ Nordic Japanは、2月13日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ホラーアドベンチャー「REANIMAL（リアニマル）」について、発売後に配信予定のDLCキャンペ&#1