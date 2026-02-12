三菱UFJアセットマネジメントが提供する「eMAXIS Slim」は2月12日から、"NISAの日「世界を味わう『オル缶(カン)』自販機」イベント"を渋谷ヒカリエ(東京都渋谷区)1F イベントスクエアで開催する。「オル缶」自販機が渋谷ヒカリエに登場「eMAXIS Slim」とは、新NISAの普及とともに投資初心者から経験者まで幅広い投資家に支持されているインデックスファンドシリーズ。合計純資産総額は24兆円を突破する規模にまでなっている。中で