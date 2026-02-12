勝負ごとに勝つために知っておきたい九つの地形とは何か？ リーダーは九種類の地形を心得えていなければならない 孫子はいう。地形は軍事の補助要因であり、軍を用いるに際しては、散地、軽地、重地、争地、交地、衢地、泛地、囲地、死地の九種類があると。散地とは諸侯が自国の領地内で戦うことをいう。軽地とは敵国領内に侵攻しながらまだ深入りしていない状態をいい、重地はその逆で敵国領内深く侵攻して多くの敵