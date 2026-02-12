日本の国土は神様が生んだもの？イザナキとイザナミが主役の国生み神話とは イザナキ・イザナミが生んだ 『古事記』と『日本書紀』では、天地のはじめに出現した神様が違っているのですが、世界は混沌とした状態で、地上も沼のようだったとする点では共通しています。この地上に大地を生み出して、人間たちが暮らす国土としたのが、イザナキ・イザナミでした。イザナキ・イザナミは、まず天浮橋という天上と地上をつなぐ橋の上か