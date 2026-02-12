フィジカルタイプの高血圧 フィジカルな理由で血圧が上がるのは、私は大きく３つの要因が絡んでいると考えます。まずは、筋肉の柔軟性や筋力そのものが失われること。使われない筋肉は柔軟性を失って硬直していきます。体を動かす機会の少ない人、運動不足の人の筋肉はガチガチに硬くなり、その周囲を走る血管が圧迫されて血液の流れを悪くします。 意外かもしれませんが、血管（動脈・静脈）を構成しているのは筋肉です。血流に