普通なら当然のことがなくなる世界とは 不垢不浄（ふくふじょう） 「六不」の続きは「不垢不浄」です。「垢（あか）がついて汚れることもなければ、きれいになることもない」という意味です。 ふつうの世界に暮らす私たちの常識からすれば、あり得ないことです。生きていれば垢がつき、入浴してきれいにします。私たちはそういう世界に生きています。ところが、これも不生不滅と同じで、観自在菩薩は「起こらない」と説くのです