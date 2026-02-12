食事や運動より大事！ 口の中がきれいでないとやせられない理由 口の中の菌が全身に悪影響を及ぼす 食べ物は、消化管を通って消化・吸収、排泄されます。その第一段階が、体への入り口でもある口。それゆえ、外からの異物に侵食されやすい部位といえます。だからこそ、口の中を清潔に保つことが健康にも繋がります。 口の中には数百種、数千億の細菌が生息し、腸内と同様に善玉菌と悪玉菌が存在します。最近の研究では、口内の