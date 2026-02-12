警察によりますと、去年12月、北九州市八幡西区で運行中の普通列車と貨物列車にレーザーを照射したとして、八幡西区の会社員、中島正弘容疑者（52）が威力業務妨害の疑いで逮捕されました。貨物列車はレーザー照射を受け、およそ6分間停車していて、防犯カメラの映像から関与が浮上しました。警察の調べに対し「列車にレーザー光線を当てたりしたことは一度もない」と容疑を否認していますが