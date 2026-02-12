佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していた問題を受け、警察庁は去年10月から特別監察を実施しています。これに先立つ佐賀県警の内部調査は、男性職員が担当した643件のDNA鑑定などの鑑定のうち、検査をしていないのに「DNA型は検出されなかった」などとしたり、鑑定作業の日を別の日に書き換えたりしていて、130件のDNA鑑定を不適切な取り扱いと認定しました。特別監察で