警察庁によりますと、2025年の刑法犯の認知件数は約77万4000件で4年連続で増加し、コロナ禍前の2019年を上回りました。2019年との比較では詐欺の増加が顕著で、刑法犯認知件数の総数の増加に大きく影響しているということです。また警察庁は去年、全国の15歳以上の男女5000人を対象に体感治安に関するアンケートを実施しました。「日本の治安は良いと思うか」という設問に対し「良いと思う」と答えた人は60.3パーセントで前年比で