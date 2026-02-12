安倍元総理大臣や岸田元総理大臣の襲撃事件をきっかけに、要人警護のあり方を大きく見直した警察庁は、今回の衆院選でのべ約6万人の警察官が高市総理大臣などの警護にあたったと明らかにしました。演説会場では、手荷物検査や金属探知機による検査を行った結果、十徳ナイフやカッターナイフなど約250件の危険物が見つかったということです。ただ、人に危害を加える目的で持ちこまれたケースはなかったとしています。また警察庁は、