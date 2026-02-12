2025年1年間の全国の刑法犯の認知件数が77万件を超え、4年連続の増加となりました。また特殊詐欺やSNS型投資詐欺などの被害額はあわせて3200億円（暫定値）を超えていて、過去最悪を更新しました。警察庁がまとめた2025年1年間の犯罪情勢によりますと刑法犯の認知件数は、77万4142件でおととしから3万6000件以上増え、4年連続の増加となり、コロナ禍前の2019年を初めて上回りました。犯罪別で一番多いものは、窃盗犯が51万3931件で