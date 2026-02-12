警察庁によりますと、2025年の特殊詐欺の認知件数は2万7758件で過去最多となり、被害額も約1414億円で過去最多となりました。特に警察官を装う「ニセ警察詐欺」の被害の増加が顕著で、被害者を年代別にみると30代が最多、続いて20代が多くなるなど若い世代も被害に遭っています。一方、高齢者は1件あたりの被害額が大きくなる傾向にあります。さらに、インターネットバンキングで振り込ませる手口や、金の延べ棒を買わせる手口など