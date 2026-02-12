【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」5巻】 2月12日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の5巻を2月12日に発売する。価格は770円。 本作はお互いを“そういう目”で見る池沢くんと江口さんを主人公とした下心×純愛ラブコメ。「サンデーうぇぶり」にて連載が行なわれている。 5巻には「夏祭り