ミナトホールディングスはストップ高の水準となる前営業日比４００円高の１９２２円でカイ気配となっている。前営業日１０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２６５億６５００万円から３０１億３０００万円（前期比２２．８％増）、営業利益予想を１３億７６００万円から３０億２９００万円（同３．９倍）に