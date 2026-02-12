ＳＲＥホールディングスは急伸。マドを開けて買われている。祝日前１０日取引終了後、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表。売上高は１７５億７３００万円（前年同期比２１．９％増）、営業利益は２４億３６００万円（同６８．７％増）となった。好決算を評価した買いが集まっている。 業界特化型ＡＩやクラウドツールを提供する「ＡＩクラウド＆コンサルティング」事業で新規獲得施策が奏