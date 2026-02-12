窪田製薬ホールディングスが５連騰し連日の昨年来高値更新となっている。１０日の取引終了後に、予想を非開示としていた２５年１２月期業績について、売上高２１００万円（前の期比２２．２％減）、営業損益８億７７００万円の赤字（前の期１３億４５００万円の赤字）、最終損益６億５９００万円の赤字（同１３億３３００万円の赤字）になったようだと発表しており、赤字幅縮小を好感した買いが入っているようだ。 ウ