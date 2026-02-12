ＦＵＪＩがストップ高の４８６３円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１８３０億円（前期比４３．７％増）へ、営業利益を２２０億円から３０６億円（同２．２倍）へ、純利益を１７６億円から２４４億円（同２．２倍）へ上方修正したことを好感した買いが流入している。 ロボットソリューション事業でアジア地域におけるサーバー