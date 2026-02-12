日本フイルコンは１月１４日、２６年１１月期から３カ年の中期経営計画を公表。経営重点課題として「収益力の回復」「人的資本の開発」「グループガバナンスの強化」を掲げ、最終年度となる２８年１１月期の連結営業利益目標を１５億円（２５年１１月期実績は６億６８００万円）に設定している。 主力の産業用機能フィルター・コンベア事業は、国内工業用金網の最大手で幅広い業界に販売網を持っている強みを生