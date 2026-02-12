ショーエイコーポレーションがストップ高の７８８円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高１４３億９９００万円（前年同期比０．１％増）、営業利益１０億７４００万円（同５６．８％増）、純利益７億５００万円（同８２．６％増）と大幅増益で着地し、あわせて期末一括配当予想を２０円から３５円（前期２０円）へ引き上げており、これ