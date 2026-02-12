ショーボンドホールディングスは大幅安。９日ぶりに反落している。祝日前１０日取引終了後、上期（２５年７～１２月）連結決算を発表。売上高は４２８億６４００万円（前年同期比６．０％減）、営業利益は１００億８７００万円（同４．７％減）だった。国と高速道路会社向けが低調だったことに加え、地方自治体向けが伸び悩んだ。 あわせて、通期の売上高を９５０億円から９１０億円（前期比０．３％増）