午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１３７、値下がり銘柄数は４１５、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、電気・ガス、水産・農林など。値下がりで目立つのはサービス、空運、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS