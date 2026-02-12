ノーリツが３連騰し昨年来高値を更新している。１０日の取引終了後に発表した２６年１２月期の連結業績予想について、売上高２１００億円（前期比３．９％増）、営業利益４５億円（同４．６％増）、純利益８６億円（同２．６倍）を見込み、年間配当予想を前期比２０円増の９４円としたことが好感されている。 国内で環境配慮型商品や社会課題解決型商品などの拡販によるトップラインの押し上げを狙うほか、中国で上海