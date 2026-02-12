リバプールに所属する遠藤航の負傷に、現地イングランドも騒然となっている。現地２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦、リーグ戦では今季初先発した遠藤は62分、クロスをクリアした際に左足首を負傷。それでも激痛に耐えながら一度は起き上がり、数分間プレーを続けたものの、再び倒れ込み、69分に担架に乗せられて交代を余儀なくされた。アルネ・スロット監督は試合後、「怪我は良くなさそうだ。残