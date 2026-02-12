12日10時現在の日経平均株価は前営業日比271.31円（0.47％）高の5万7921.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1137、値下がりは415、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を146.81円押し上げている。次いでファストリ が89.85円、イビデン が41.85円、豊田通商 が32.29円、ＫＤＤＩ が29.48円と続く。 マイナス寄与度は145.