12日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝153円11銭前後と、前日午後5時時点と同水準。ユーロ円は1ユーロ＝181円84銭前後と63銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース