2月12日(木) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 日中は各地で晴れて洗濯日和 熊本県内は午前9時半現在、霧がかかっている所もありますが、日中は各地で晴れて洗濯日和となるでしょう。 降水確率は0％です。 大陸から高気圧が進んでくるため、冬型の気圧配置も緩み、日中の気温は上がってきそうです。最高気温は熊本市、天草市牛深、人吉市で14℃、阿蘇市乙姫で11℃の予想で、