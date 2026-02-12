日経平均株価は取引時間中で初めて5万8000円を突破しました。3営業日連続で最高値を更新しています。【映像】日経平均株価の動き日経平均株価は取引開始直後から値上がりし、おとといにつけた取引時間中の最高値を上回りました。取引時間中としては、初めての5万8000円台をつけています。市場関係者によりますと、アメリカ市場では、主要な株価3指数がともに小幅に下落したものの、東京市場では高市政権の財政拡張的な政策