銃乱射事件が発生したカナダ西部ブリティッシュコロンビア州の学校＝11日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ西部ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジの学校で10日に発生した銃乱射事件で、警察は11日、自殺した容疑者は18歳の女だと特定したと発表した。警察は女が自宅で母親と義理の弟を殺害した後、学校で女性教師と12〜13歳の男女の生徒5人を撃って殺害したとみている。一連の事件の死者数を計9人から計8