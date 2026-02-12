各地の風力発電施設（風車）が１０年間で４２０基以上廃止され、特に２０２０年度からの５年間に約８割が集中していることがわかった。再生可能エネルギーへの関心が高まった００年代に建設が相次いだが、多くの施設で、２０年間の耐用年数と国の固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の期限を同時に迎えているためだ。自治体による多額の初期投資や撤去費を巡り、疑問の声も上がる。（鳥取支局上出拓也、米子支局冨野洋平）自治体