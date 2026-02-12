TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン、27）が、足首を骨折して活動を一時中断した。所属事務所JYPエンターテインメントは11日、「DAHYUNは、ツアーの最初の区間で足首に異常が見つかった後、米国でも継続的に治療を受けており、韓国帰国後に実施した精密検査の結果、骨折と診断された」と発表した。TWICEは1月からバンクーバー、シアトル、オークランド、ロサンゼルス、フェニックス、ダラス、ワシントンDCでコンサートを開催中