Photo: Sotiomake/ Shutterstock.com 2027年に登場するとうわさされている新型Xbox。このゲーム機をめぐる話題は、すでに「性能がどれだけ上がるのか」という段階を超えつつあります。というのも、いまのゲーム業界において、単にパワフルな箱型コンソールを出すだけでは、もはや十分とは言えないからです。Microsoft（マイクロソフト）は2024年に、「すべてはXboxに（everything in an Xbox