仰向けでじっと天井を見つめる猫ちゃん。そのあまりにも独特すぎるポーズが注目を集めています。話題の投稿は22万回以上表示され「すごく安楽で快適でこのまま可能な限り動かず長く保持したくなる姿勢ってある…そして大体変なポーズ笑」「何か大切なメッセージを送っているとかいないとか…」「これはきっと、脇か足のこちょこちょ待ちですね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：仰向けでじっと『天