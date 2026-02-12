毎日の献立決めは、家族の健康を守る大切な仕事です。それゆえに、重荷に感じてしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、意外なものを活用することで、料理への向き合い方が少しだけ楽になったという、友人の体験談をご紹介します。 「またこれ？」娘の無邪気な一言 先日、中学生の娘に「ママの料理、いつも同じだよね～」と言われてしまいました。 娘の言うとおり、共働きで忙しい平日は、無意識に肉じゃがなどの