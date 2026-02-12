先輩猫に毛繕いをしてもらい、至福の時間を過ごしていた子猫。しかし、独特すぎるニオイが漂ってきたことで、思わず我に返ることに。ニオイを辿ってその正体に気づいてしまった子猫の反応には、「何度も見返してしまう中毒性ｗ」「甘えていると思ったら（笑）」とコメントが寄せられることに。投稿は20万再生を超え、たくさんの人に笑いを届けることとなりました。 【動画：先輩猫に甘える子猫→独特な『ニオイ』に気づいて…正体