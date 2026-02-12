日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースすることを発表した。【動画】約6ヶ月ぶりの新譜！&TEAMの新譜ロゴモーション本作は、昨年10月にリリースし、韓国デビュー作となった韓国1stミニアルバム『Back to Life』以来、約6ヶ月ぶりの新譜となる。なお、本作の予約は、きょう12日午後6時より予約を開始する。&TEAMは2025年、初のアジアツアーを開催。10都市で約16