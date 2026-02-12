一時5万8千円を超えた日経平均株価を示すモニター＝12日午前、東京・東新橋休日明け12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が一時5万8000円の大台に乗せた。高市政権による積極財政への期待から取引時間中の最高値を3営業日連続で更新した。午前9時15分現在は休日前の10日終値と比べ310円69銭高の5万7961円23銭。東証株価指数（TOPIX）は16.58ポイント高の3871.86。高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げてい