財務省の三村淳財務官は12日、記者団の取材に応じ、外国為替市場について「引き続き高い緊張感を持って市場動向を注視する。一切ガードは下げていない」と語った。11日の米雇用統計発表後、ドル円相場が乱高下する場面があった。