栃木県産木材を１００％使用したコンビニエンスストアの店舗が宇都宮市内に完成し、１２日のオープンを前に１１日、店舗ではセレモニーが行われました。 栃木県産木材を１００％使用した木造店舗を、宇都宮市内に建築したのはセブン‐イレブン・ジャパンです。 セレモニーには福田富一知事やセブン‐イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長などが出席し、開店を祝いました。 この店舗は県が脱炭素社会への転換