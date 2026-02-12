巨人の小林誠司捕手が１１日、自身のインスタグラムに新規投稿。同僚の大城卓三捕手が３３歳の誕生日を迎えたことを祝福した。小林は「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙＴＡＫＵＭＩ３３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ最高の一年へ！」と大城を祝福。一緒に街中を歩く２ショット写真をアップし、動画では「＃ドッキリ大成功」と大城を驚かせた様子も公開した。ともに巨人を支えるベテラン捕手。大城は身長１８７センチ、小