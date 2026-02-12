ジャパネットブロードキャスティングが運営する有料チャンネル「BS10プレミアム」で、昨年デビュー40周年を迎えた斉藤由貴のコンサート2作品が放送される。【動画】斉藤由貴からのコメントまず独占初放送となるのは、『斉藤由貴 Xmas live 2025〜40th Anniversary〜』。2月15日午後6時より放送。本公演は、クリスマスシーズン恒例となっているビルボードライブで開催されたアニバーサリーライブで、ビルボード大阪公演の模様を